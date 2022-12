Tra 14 giorni riparte la stagione del Milan. Come arrivano i rossoneri a Salerno

MilanNews.it

Riparte ufficialmente il countdown per il campionato di Serie A. Il Milan riaprirà le danze per primo, il 4 gennaio alle 12.30. I rossoneri torneranno allo stadio Arechi di Salerno per sfidare quella Salernitana che la stagione scorsa fu in grado di fermare il Milan capolista sul risultato 2-2. Da quella sera di febbraio è però passato quasi un anno e le cose sono diverse, i rossoneri danno la caccia al Napoli e potrebbero iniziare la caccia senza alcuni dei giocatori migliori.

Infermeria

Il grande avversario del Milan in questo momento sembra essere l'infermeria e Stefano Pioli si augura che, come l'anno scorso, gli infortuni diano tregua alla sua rosa che non ha mai avuto praticamente a disposizione. Verso la trasferta campana sicuramente i Campioni d'Italia non recupereranno nè Ibra, che prosegue il suo programma di recupero senza forzarture, nè Alessandro Florenzi che a Dubai ha ricominicato a riassaporare il campo con qualche corsa. Ciò che preoccupa maggiormente i tifosi però è la situazione legata a Mike Maignan. Il portiere del Milan non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio che lo tiene fuori dal campo ormai da metà settembre e nelle prossime ore sarà sottoposto a ulteriori esami. A oggi lo status del francese per Salerno è incerto. Lo stesso vale per Divock Origi che invece ha avvertito un problema al flessore. In dubbio, a oggi, anche Junior Messias che non si è visto in campo a Dubai.

Mondiali

Tra gli altri infortunati di lunga data del Milan ci sono Davide Calabria e Brahim Diaz che sono in forse per la partita di Salerno e anche per quella prima, l'amichevole con il Psv. Invece pare recuperato, e anche bene, Alexis Saelemaekers pronto a riprendersi la fascia destra rossonera soprattutto se Messias non dovesse farcela. Il problema per i rossoneri riguarderà soprattutto l'attacco perchè con Origi ai box bisognerà affidarsi ancora a lungo a Olivier Giroud: il 36enne, però, tornerà a Milano tra il 29 e il 30 dicembre ed è molto difficile che sarà a disposizione per tutti i 90 minuti in Campania o anche solo per una maglia da titolare. Lo stesso discorso vale per Theo Hernandez. Ma su questo punto l'ulitma parola l'avrà come sempre Pioli. Saranno invece a disposizione, molto probabilmente, Leao, Dest e Ballo-Tourè che torneranno tutti nelle prossime ore (l'americano è già a Milanello).