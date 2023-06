Tutti pazzi per Guler. Il Milan è il club più attivo e vuole chiudere in fretta

MilanNews.it

Ha solo 18 anni e sta facendo impazzire tantissimi club europei: stiamo parlando di Arda Guler, trequartista classe 2005 del Fenerbahçe che è nel mirino di diverse società. Il giocatore turco, che fa già parte del giro della nazionale maggiore ed è reduce da un bellissimo gol contro l'Irlanda, ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, cifra assolutamente abbordabile tenendo conto che stiamo parlando di uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale.

CONCORRENZA - Secondo quanto riferisce Sport in Spagna, il Barcellona lo vuole fortemente, ma un 18enne come Guler avrebbe bisogno di giocare con continuità per proseguire il suo percorso di crescita, cosa assolutamente non semplice nella squadra di Xavi. Per questo i blaugrana sarebbero intenzionati a lasciarlo un anno in prestito al Fenerbahçe, soluzione che piacerebbe molto al presidente dei turchi Ali Koç che sta spingendo per trattenerlo un altro anno in Turchia. Il Barça non è però l'unica società che ha messo gli occhi sul giovane trequartista: su di lui ci sono infatti anche Real Madrid, che però non ha ancora fatto una proposta formale, Siviglia, Salisburgo, Lipsia e soprattutto il Milan.

MILAN AL LAVORO - Il club rossonero è alla ricerca di un trequartista dopo il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid e il primo nome della lista è proprio Arda Guler. Sempre secondo Sport, in questo momento il Milan è la società più attiva e quella che si sta muovendo di più per convincere il giocatore turco a trasferirsi a Milanello. L'obiettivo del Diavolo è quello di chiudere in fretta e per questo i dirigenti milanisti sono al lavoro per arrivare il prima possibile ad un accordo con l'entourage del gioiellino del Fenerbahçe e anticipare così la folta concorrenza.