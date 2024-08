Tuttosport - Chiesa, possibile scambio con Saelemaekers ma deve ridursi l'ingaggio

vedi letture

I discorsi tra Milan e Juve si sono intensificati all'improvviso nelle ultime ore, con i rossoneri che sono vicini a cedere Pierre Kalulu ai bianconeri. Potrebbe non essere l'unico affare sull'asse Milano-Torino, infatti sul tavolo delle trattative è stato messo anche il nome di Federico Chiesa, in rotta totale con la Vecchia Signora a causa di un rinnovo di contratto che non arriva. Per liberarsi dell'esterno italiano, come scrive Tuttosport, la Juventus pensa a uno scambio con Alexis Saelemaekers.

Lato Chiesa

Le trattative per il possibile rinnovo di contratto di Chiesa con la Juventus sono naufragate subito e oggi Giuntoli cerca una sistemazione che però non è facile: tutti i potenziali acquirenti aspettano o la fine del mercato o addirittura l'estate prossima per prenderlo a parametro zero. Da Torino non possono aspettare perché il giocatore, se tenuto fino a scadenza, verrebbe a costare 24 milioni al club. Per questo il direttore sportivo bianconero ha individuato in Alexis Saelemaekers la perfetta pedina di scambio. Chiesa potrebbe andare al Milan dove avrebbe garantita l'opportunità di giocare la Champions League e si ritroverebbe anche in uno schema di gioco a lui congeniale. Il problema è il valore dell'ingaggio: Chiesa dovrebbe abbassarsi lo stipendio per stare dentro il tetto di 4.5, sforato solo da un talento come Leao. Non è detto che questo accada, dal momento che le incomprensioni alla Continassa nascono proprio da questo tema.

Lato Saelemaekers

La Juventus ha "scelto" Saelemaekers come possibile contropartita perchè reduce da una grande stagione con Thiago Motta al Bologna. Allo stesso tempo, nonostante le parole di stima di Fonseca e l'intenzione del tecnico portoghese di trattenere il calciatore belga, non è detto che Alexis rimarrà al 100% in rossonero in questa stagione: se arrivasse l'opportunità giusta, sarebbe venduto. Il Milan lo valuta 15 milioni che è la stessa cifra che la Juve chiede per Chiesa in scadenza: anche per questo lo scambio sarebbe alla pari e i rossoneri non andrebbero in minusvalenza, secondo quanto scrive Tuttosport. Una trattativa che per ora può essere categorizzata come fantamercato ma che potrebbe avere anche un fondo di verità pronto a prendere il sopravvento.