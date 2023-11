Tuttosport - Con la Fiorentina toccherà a Chukwueze (e Jovic): ecco la soluzione di Pioli senza Leao e Giroud

Con Rafa Leao ancora fermo ai box (da capire per quanto tempo ancora ci rimarrà), Stefano Pioli è pronto ad una nuova soluzione offensiva per la sfida contro Fiorentina in campionato e per quella di Champions contro il Borussia Dortmuned. Lo stop del portoghese porterà, infatti, ad uno scivolamento di Christian Pulisic sulla sinistra, con delle novità in mezzo all'attacco a causa della squalifica di due giornate di Giroud (out contro Fiorentina e Frosinone).

La soluzione

Con Pulisic sulla sinistra al posto di Leao, a destra si libera il posto occupato dallo statunitense quando il portoghese è titolare. La soluzione, dunque, sarà Samuel Chukwueze, che nel primo tempo di Lecce ha dato segnali ampiamente positivi nel primo tempo. L'esterno nigeriano è ancora a secco, e nelle prossime tre partite che con tutta probabilità giocherà da titolare, avrà un'occasione importante per sbloccarsi definitivamente.

Con la Fiorentina...

Quello che si vedrà a San Siro sarà un Milan diverso a livello offensivo. Come riporta Tuttosport, Luka Jovic dovrebbe partire titolare al centro dell’attacco visto che Noah Okafor tornerà ad allenarsi in gruppo tra oggi e domani dopo il triplo impegno con la Svizzera nelle qualificazioni europee. Come abbiato detto, Chukwueze e Pulisic completeranno l'attacco sugli esterni.