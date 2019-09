Tuttosport - Conferma Leao, ballottaggio Biglia-Bennacer. Rodríguez avanti su Theo

Nessuna certezza. Anche stavolta, Giampaolo ha mischiato bene le carte, evitando così di dare indicazioni sulla formazione che scenderà in campo questa sera a Torino. Tuttavia, come riporta il quotidiano Tuttosport, nella rifinitura di ieri sono emersi alcuni indizi che aiutano a capire verso quale direzione andranno le scelte del tecnico milanista.

BALLOTTAGGIO - Rafael Leao, ad esempio, dovrebbe essere confermato dopo la buona prova offerta nel derby. Il portoghese agirà nel tridente offensivo insieme a Piatek e Suso. A centrocampo, l’unico a essere certo di una maglia da titolare è Calhanoglu. In cabina di regia, invece, il ballottaggio è apertissimo: Biglia o Bennacer? Con ogni probabilità, mister Giampaolo - il quale è solito comunicare la formazione ai giocatori il giorno della partita - scioglierà il dubbio solo a ridosso del fischio d’inizio del match. Sempre in mezzo al campo, Kessié dovrebbe essere preferito a Krunic per il ruolo di mezzala destra.

RODRIGUEZ IN POLE - In difesa, possibile conferma per Ricardo Rodríguez: Theo Hernandez scalpita, ma lo svizzero è in vantaggio. Per il resto, Romagnoli e Musacchio saranno, come sempre, i due centrali, mentre a destra ci sarà spazio per Calabria, al rientro dopo il turno di squalifica.