Tuttosport - Domani Milan-Lecce: Dorgu osservato speciale, piace come vice-Theo. Valutato almeno 10 milioni

Domani è in programma Milan-Lecce, sfida valida per la 31^ giornata di Serie A che si giocherà a San Siro alle 15. Sugli spalti ci saranno ovviamente i dirigenti rossoneri che avranno gli occhi su un osservato speciale: si tratta di Patrick Dorgu, terzino sinistro giallorosso classe 2004 di origine nigeriane, ma danese di passaporto.

VICE THEO HERNANDEZ - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il club rossonero lo sta seguendo da diverso tempo e lo sta valutando come possibile vice Theo Hernandez per la prossima stagione. Dotato di un gran fisico e di un'ottima corsa, Dorgu, che il Lecce ha acquistato nell'estate 2022 dal Nordsjaelland in prestito con diritto di riscatto a 200mila euro, si sta mettendo in mostra in questa stagione e ha attirato l'attenzione di diversi club.

VALUTAZIONE - E proprio per questo motivo non sarà facile strapparlo al Lecce che lo valuta già molto: almeno 10 milioni di euro, anzi è possibile che la richiesta iniziale sia addirittura superiore. Le parole di mercoledì di Pantaleo Corvino, dirigente del club pugliese, fanno capire bene che l'obiettivo è ottenere diversi milioni dall'eventuale cessione di Dorgu: "Sicuramente non posso dire che con Dorgu andremo in perdita - ha spiegato in un incontro presso Unisalento con gli studenti del corso di Diritto e Management dello Sport -. La società avrà un bel profitto perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che sono nel Lecce".