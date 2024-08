Tuttosport - Due indizi non fanno una prova, ma dicono tanto: Jovic verso la permanenza al Milan

Per settimane si è parlato del possibile arrivo al Milan di un nuovo attaccante che avrebbe preso il posto in rosa di Luka Jovic. Ora lo scenario però sembra essere cambiato: il serbo ha infatti preso la maglia numero 9 lasciata libera da Olivier Giroud e inoltre Paulo Fonseca ha speso belle parole nei confronti dell'ex centravanti di Real Madrid e Fiorentina dopo il Trofeo Silvio Berlusconi.

L'INVESTITURA DI FONSECA - Due indizi non fanno una prova, ma dicono comunque tanto: Jovic va verso la permanenza al Milan. E le dichiarazioni del neo tecnico rossonero sono state una bella investitura: "Jovic non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso in queste settimane. È un giocatore che in area può aiutare tanto la squadra. Per come ha lavorato finora, mi è piaciuto molto". Il serbo ha iniziato bene la sua stagione con due gol nelle ultime due amichevoli contro Barcellona e Monza.

JOVIC VICE-MORATA - Il mercato, si sa, è imprevedibile e nelle prossime due settimane può succedere di tutto, ma Jovic è al momento il favorito per il ruolo di vice-Morata. Anche perchè la pista che porta a Tammy Abraham, prima scelta di Fonseca e del Milan, è tutt'altro che in discesa sia per le alte richieste della Roma, sia perchè sul giocatore inglese è piombato il West Ham. E così ora lo scenario più probabile è la permanenza di Jovic a Milanello, anche se le vie del calciomercato sono davvero infinite...