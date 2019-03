Tuttosport - Gattuso e il Milan non mollano Suso: fiducia assoluta, stessa filosofia usata con Calha

Titolare, nonostante tutto. Perché la stoffa c’è eccome. Forse è un problema più di testa che fisico, chissà... Resta il fatto che Suso sta attraversando forse il periodo più buio della sua storia al Milan. Gattuso, però, non si preoccupa. O perlomeno nasconde bene la sua apprensione. Il tecnico ha sempre dato fiducia allo spagnolo e continuerà a farlo. Perché Jesus è un patrimonio del club e per questo va recuperato.

CALHA INSEGNA - Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, Rino, con la sincerità e la solita capacità di andare dritto al problema, non si è nascosto nemmeno per un secondo sul tema Suso. Il giovane esterno, dopo essere stato per lunghi tratti il giocatore dal quale dipendeva l’intera squadra, sta diventando un po’ una palla al piede, ma l’allenatore non ha alcuna intenzione di accantonarlo. La filosofia è quella già utilizzata (con successo) con Calhanoglu. Il ragazzo va protetto, coccolato e, soprattutto, schierato dal primo minuto, con la speranza che possa sbloccarsi.

DERBY - Jesus, alla distanza, può e deve tornare a essere un giocatore fondamentale per il Milan. È un momento importante, questo: con Sassuolo e Chievo può bastare un Suso a mezzo servizio, l’importante è che queste due partite gli consentano di arrivare al top con l’Inter, nel derby che sicuramente inciderà molto sulla corsa Champions.