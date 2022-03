Tuttosport - Ibrahimovic va avanti nonostante il Mondiale sfumato: due mesi per la scelta definitiva

MilanNews.it

Svezia fuori dal Mondiale = Ibrahimovic lascia il calcio? Macché! L’ultima parola sulla carriera da calciatore di Zlatan non è stata ancora scritta e - sia chiaro! - sarà lui e soltanto lui a scriverla. Tra due o mesi o tra un anno, si vedrà. Se c’è una cosa che spaventa Ibra, questa è il ritiro. Perché il pallone è la sua vita, il campo la sua linfa vitale, l’adrenalina il suo pane quotidiano. E allora perché smettere?

Rinnovo possibile

Come sottolinea Tuttosport, Ibrahimovic sembra avere voglia di andare avanti. Ora l’attenzione si trasferisce sul possibile rinnovo (ovviamente a cifre ridotte) con il Milan. Come detto, sarà lo stesso Zlatan a decidere, in base ai segnali che il suo fisico gli darà, determinanti per capire quale contributo potrà dare. Perché vanno bene le "motivazioni ambientali", la leadership e lo spogliatoio, ma Ibra vuole sentirsi importante per la squadra anche sul rettangolo, vuole essere utile alla causa in tutti i sensi.

Rush finale

In attesa di ulteriori sviluppi, adesso l’obiettivo del campione svedese è quello di aumentare il minutaggio: Ibrahimovic deve ancora mettere a punto il motore in vista della volata scudetto e vuole farsi trovare pronto. Zlatan è concentrato sull’attuale stagione, ma sta pensando anche al futuro. I prossimi due mesi gli serviranno per confermare le sensazioni del momento.