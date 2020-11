Tuttosport - Juve-Inter, sfida per Calhanoglu: Paratici potrebbe offrire Bernardeschi per avere il turco a gennaio

Calhanoglu va, Calhanoglu resta: il rebus è servito. La trattativa per il rinnovo del giocatore turco è al momento "bloccata". Il Milan non si è ancora rassegnato a perderlo a costo zero, ma non ha intenzione di accontentare il suo numero dieci riconoscendogli uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione. A queste condizioni, l’accordo non s’ha da fare.

JUVE AVANTI - La strada, dunque, è in salita. Non a caso, l’agente di Calhanoglu sta proponendo il suo assistito in giro per l’Europa. Italia compresa. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il manager Gordon Stipic avrebbe offerto Hakan anche a Juventus e Inter. Il turco potrebbe diventare una bella occasione per i nerazzurri, soprattutto se dovessero vendere Eriksen. Ma la Juve, secondo fonti turche, sarebbe in vantaggio, con Paratici pronto ad affondare il colpo sul calciatore.

POSSIBILE SCAMBIO - Il Milan sembra orientato a trattenere Calhanoglu fino a giugno, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi. In Turchia danno la Juventus in pole per giugno, ma tengono aperta una piccola possibilità anche per gennaio. In quel caso i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi, il quale potrebbe quindi percorrere il percorso inverso da Torino a Milano.