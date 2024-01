Tuttosport - La rimonta si può, calendario alla mano. Ma il Milan cerca i gol di Leao

La classifica del Milan, in questo momento, è molto chiara. I punti di vantaggio che i rossoneri, terzi, hanno su chi insegue sono gli stessi punti che mancano al Diavolo per raggiungere Inter e Juventus in cima alla classifica. Le giornate che mancano sono diciotto quindi, sulla carta, una rimonta è possibile. Le cose sono due: non si può sbagliare e serve Rafael Leao.

Calendario amico

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, il calendario delle prossime settimane può essere amico del Milan. Infatti, causa Supercoppa Italiana, l'Inter dovrà vedersela con l'asterisco finchè non recupererà la partita che avrebbe dovuto giocare in questo weekend di campionato. Con una vittoria stasera, dunque, la squadra di Pioli si porterebbe a sei punti dall'Inter con all'orizzonte, il 4 febbraio, la sfida tra nerazzurri e Juventus che toglierà inevitabilmente punti alle due formazioni. In più a fine aprile il Milan sfiderà in rapida successione sia gli uomini di Simone Inzaghi che quelli di Max Allegri. Insomma, serve grande costanza, tanta continuità e anche un pizzico di fortuna ma i rossoneri, sulla carta, possono ancora sperare nella rimonta.

Cercasi Rafa

Ma servirà anche che i migliori giocatori del Milan si comportino come tali. Su tutti Rafael Leao che di certo non sta vivendo un momento bellissimo. Stefano Pioli ieri ci ha tenuto a difendere le prestazioni del suo numero 10, confermando che quest'anno sta giocando maggiormente per la squadra: "Sta giocando molto di più con la squadra, sono aumentati i suoi passaggi chiave e i suoi assist". Ma è ovvio, come poi lo stesso tecnico ha precisato, che per un attaccante i gol sono tutto. E la rete in campionato, al numero 10 rossonero, manca dallo scorso 23 settembre: quattro mesi di digiuno sono tantissimi, considerando che anche i tiri in porta sono stati pochini. In questo da Milanello ci si augura che anche Zlatan Ibrahimovic possa giocare un ruolo importante come motivatore: è già accaduto in passato.