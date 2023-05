Tuttosport - Leao, tutto pronto per il rinnovo. E va a caccia di un record personale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Se dalla sponda bianconera ci sono problemi con il rinnovo di Angel Di Maria, oggi più che mai in discussione, quello di Rafael Leao con il Milan attende di essere solamente comunicato dal club rossonero. Come riporta Tuttosport, inizialmente la firma doveva arrivare nella giornata di venerdì, ma per vari impegni la cerimonia è stata spostata all'interno della settimana che verrà. Il portoghese sottoscriverà un accordo da 5 milioni netti annui fino al 2028, con una clausola che passerà da 150 a 175 milioni di euro.

Serata importante

Lille, Sporting, Leao: tutto risolto! Il lodo Sporting è solamente ormai un vecchio ricordo. Manca davvero pochissimo per uno dei rinnovi più importanti della storia recente del Milan, grazie anche alla mano di Giorgio Farluni, ad rossonero, che ha aiutato sotto il punto di vista aziendale, oltre al grande lavoro di Maldini e Massara nel trovare un accordo con Rafa e l'entourage del giocatore. E per il portoghese, questa sera, sarà una gara importante: è lui il giocatore più atteso e dalle sue giocare passeranno le occasioni che il Milan avrà per segnare e qualificarsi in Champions per la terza volta consecutiva.

Record

Dopo aver trovato continuità all'interno della partita, Rafa Leao è riuscito a trovare anche continuità durante un lungo percorso come il campionato. Piccoli step di crescita. In stagione il classe '99 ha raggiunto quota 14 gol, eguagliando il bottino raggiunto nella passata annata. Per questo Leao è a caccia del suo primo record personale: Rafa avrà due partite a disposizione, Juventus e Verona, per migliorarsi.