Tuttosport - Maignan ha personalità, e Diaz gioca da vero 10: c'è il loro sigillo sulla vittoria di Genova

Nel segno di Maignan e Brahim Diaz. E tanti saluti a scettici e “fantasmi” vari. Come riporta Tuttosport, il portiere e il trequartista hanno messo il loro sigillo nella vittoria del Milan in casa della Sampdoria, risultando subito decisivi: il francese con le sue parate (e non solo!), lo spagnolo con i suoi guizzi e la rete realizzata nel primo tempo.

A TUTTO CAMPO - Il 10 rossonero ha fatto una partita da... 10: Brahim ha rispettato alla lettera le consegne tattiche di Pioli, mettendo tutto il suo talento al servizio della squadra. Non ha dato punti di riferimento alla Samp, ma ne ha dati tanti, tantissimi ai compagni. Gol a parte, Diaz, almeno finché fiato e gambe lo hanno sostenuto, ha giocato con intelligenza cucendo con qualità lo spazio tra i reparti. Se arriverà un altro trequartista, dovrà sgomitare parecchio per strappare il posto al folletto iberico.

PERSONALITÀ - Dall’attacco alla difesa, o meglio, alla porta, dove Mike Maignan ha mostrato la sua enorme personalità. Controllo totale dell’area di rigore, uscite impeccabili, gioco fluido coi piedi e poi parate, almeno un paio decisive. Ogni suo intervento è stato accolto con apprezzamento dai tifosi presenti a Marassi, che perché il popolo milanista ha voglia di voltare subito pagina.