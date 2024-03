Tuttosport - Maignan, Theo e Leao: gioielli ambiti dalle big d'Europa. Il ruolo di Zlatan e quello di Tonali

La stagione del Milan è ancora lunga e mette sul piatto degli obiettivi importanti per la squadra di Stefano Pioli: su tutti l'Europa League ma anche la possibilità di raggiungere il secondo posto in classifica, ora in possesso della Juventus. Eppure la prossima estate si avvicina e con essa il mercato con i rossoneri che dovranno essere sì attivi in entrata ma anche elastici sul fronte cessione. Sono diversi i calciatori rossoneri che possono finire nelle mire di altri club e in particolare ci finiranno, in ogni caso e come ricorda stamattina Tuttosport, i tre gioielli del Diavolo: Maignan, Theo e Leao.

I francesi

In settimana sia Maignan che Theo sono stati premiati da Giorgio Furlani per aver raggiunto rispettivamente le 100 e 200 presenze con la maglia rossonera. Entrambi hanno ringraziato e hanno affermato di voler giocare tante altre partite con il Milan nel tentativo anche di vincere trofei. Eppure si sa che il mercato può illuminare vie che inizialmente possono sembrare vicoli ciechi. Sia il portiere che il terzino sono molto ambiti dai big club europei e in particolare il Bayern Monaco guarda con interesse. Soprattutto Theo è osservato numero uno se dovesse realmente partire Alphonso Davies. Ad ogni modo sia il 19 che Mike hanno in ballo con il Milan i rinnovi di contratto e il club per convincerli a estendere la loro permanenza a Milano dovrebbe spingersi ai numeri concessi a Rafa Leao l'anno scorso: una missione non impossibile. Sicuramente in questo senso un ruolo centrale lo avrà Zlatan Ibrahimovic che dovrà lavorare in sinergia con Furlani e prendere decisioni molto importanti.

Rafa

Rafael Leao ha una situazione più definita. Il rinnovo contrattuale è arrivato solo la scorsa stagione e c'è la famosa clausola da 175 milioni a proteggere il Milan da eventuali assalti dei top club europei, in primis il Psg che perderà Mbappè. Un'opzione che, tra l'altro, sarà attivabile solo nei primi 10 giorni di luglio. Anche il portoghese, forse pure più dei suoi compagni transalpini, ha proferito parole d'amore per il Milan recentemente, dichiarando di vedersi ancora in rossonero nel prossimo futuro. In ogni caso, per il 10 e per Theo e Maignan, poi conteranno i fatti. E non solo. La cessione di Sandro Tonali della passata estate, infatti, ha insegnato che per la dirigenza rossonera, davanti a una buona offerta nessuno è incedibile. Per Theo, per esempio, che è valutato 100 milioni, già davanti a una proposta di 80 milioni si potrebbe iniziare a ragionare.