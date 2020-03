Tuttosport - Milan, cancellato il mercato di Fassone e Mirabelli: solo Calhanoglu potrebbe restare

Dopo aver acquistato il club da Silvio Berlusconi, Yonghong Li affidò la gestione del Milan all'ad Marco Fassone e al ds Massimiliano Mirabelli, i quali investirono la bellezza di 240 milioni di euro nel primo mercato estivo per acquistare ben undici giocatori. Di questi, però, ora solo uno sembra destinato a restare in rossonero anche nella stagione 2020-2021, cioè Hakan Calhanoglu.

IL MERCATO CINESE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che ricorda che in quella campagna acquisti arrivarono arrivarono Bonucci (44 milioni e fascia di capitano strappata a Montolivo), Musacchio (17.7 milioni), Kessie (32), Andrè Silva (34.7), Conti (24.2), Calhanoglu (20.3), Ricardo Rodriguez (14.2), Biglia (19.2), Borini (5.5), Kalinic (27) e Antonio Donnaurmma (1,5). A questi, durante l'inverno 2018, si aggiunsero poi gli svincolati Reina e Strinic.

ADDIO IN ESTATE - Nel Milan del futuro, non dovrebbe esserci spazio per nessuno di loro, a parte forse per Calhanoglu. Alcuni sono già andati, come per esempio Bonucci, Kalinic e André Silva, mentre altri faranno le valige questa estate: Musacchio, Conti e Kessie sono infatti in bilico, a Biglia, invece, non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan è dunque pronto per essere de-fassonizzato e de-mirabellizzato.