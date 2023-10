Tuttosport - Milan, è già valzer delle punte! Piace Zirkzee ma Jovic si gioca le sue carte

Siamo appena a metà ottobre ma è già valzer delle punte in casa Milan. Il motivo è presto detto: il club rossonero ha deciso di posticipare l'investimento in attacco per l'estate prossima, accontentandosi delle soluzioni attuali in rosa che rispondono al nome di Giroud, Okafor e Jovic. Ma dato che i colpi vanno programmati, già emergono i primi nomi significativi.

Joshua Zirkzee

Come scrive oggi Tuttosport uno dei profili che la dirigenza starebbe monitorando come attaccante del futuro è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna di 22 anni. Storia di un talento che non è sbocciato subito - fu prelevato dal Bayern Monaco un anno fa per 9 milioni - ma che ora, con la titolarità del Bologna spalancatasi davanti dopo l'addio di Arnautovic, sta trovando continuità e crescendo di partita in partita. Basti pensare che nelle prime nove gare ufficiali dei felsinei in questa stagione, è andato in gol tre volte. L'ultima proprio prima della sosta, a San Siro contro l'Inter. Non solo la giovane età e i paragoni, per definizione azzardati, con Ibrahimovic, ma anche un ruolo che potrebbe essere compatibile con gli schemi di Pioli: molto abile nel creare gioco e pronto ad aprire varchi per gli inserimenti dei compagni, caratteristica già peculiare del Milan formato 2023/2024.

Destini incrociati

Per parlare di trattativa è sicuramente ancora presto, basti sapere che il Milan monitora il giocatore e che la sua valutazione oggi si attesta sui 20 milioni di euro. Poi da qui alla prossima estate potrebbero succedere tante cose e il destino di Zirkzee potrebbe incrociare quello di altri calciatori. Uno è l'ex rossonero Alexis Saelemaekers, oggi al Bologna in prestito dal Milan con diritto di riscatto: chissà che l'ex 56 rossonero non possa diventare una pedina di scambio importante se convincesse in Emilia nel corso della stagione. Un altro giocatore interessato è Luka Jovic: il serbo è arrivato quasi come soluzione di fortuna nelle ultime ore di mercato e ora ha un'occasione da dentro o fuori con il Milan. Se l'ex Real e Fiorentina dovesse fare l'exploit e il Milan dovesse esercitare l'opzione unilaterale di rinnovo per tre stagioni, le strategie potrebbero anche cambiare.