Tuttosport - Milan, ecco il piano di Elliott in caso di Champions: il riscatto di Bakayoko, due esterni e un top player

Il grande obiettivo stagionale del Milan è la qualificazione alla prossima Champions League e, nel caso in cui dovesse essere centrato, Elliott è pronto a rinforzare in estate ancora di più la formazione rossonera. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi hanno già in mente un piano in grado di rendere ancora più competitivo il Diavolo.

IL RISCATTO DI BAKA - Il primo tassello sarà il riscatto di Tiemoué Bakayoko: per riscattare il centrocampista francese dal Chelsea serviranno 38 milioni di euro, a meno che il Milan non decida di sedersi al tavolo con il club inglese per chiedere uno sconto, sfruttando la chiara volontà del giocatore il quale ha già dichiarato di voler restare a Milanello. La società di via Aldo Rossi cercherà poi anche due esterni d'attacco e i nomi più caldi, al momento, sembrano essere quelli di Allan Saint-Maximin del Nizza e Everton del Gremio.

SOGNO SERBO - Ma Elliott vorrebbe regalare a Gattuso anche un top player in grado di far fare al Milan un ulteriore salto di qualità: il sogno è sempre Sergej Milinkovic-Savic, il quale, rispetto allo scorsa estate, dovrebbe avere un costo inferiore (si parla di 80 milioni di euro rispetto ai 120 di qualche mese fa). Trattare con Lotito non è mai facile, ma difficilmente il numero uno della Lazio potrà trattenere uteriormente il centrocampist serbo.