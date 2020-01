Tuttosport - Milan-Inter: ipotesi scambio Kessie-Vecino, ma non sarà facile far quadrare i conti

Mancano ancora due settimane alla chiusura del mercato invernale e in casa rossonera si sta lavorando duramente per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nei giorni scorsi, si è parlato parecchio dello scambio con l'Inter tra Kessie e Politano, ma alla fine quest'ultimo ha deciso di andare alla Roma dopo l'infortunio di Zaniolo. Un affare tra rossoneri e nerazzurri è però ancora possibile.

VALUTAZIONI DIVERSE - Come riporta Tuttosport, nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi di un altro scambio che vede coinvolto ancora Kessie, mentre stavolta a finire a Milanello sarebbe Matias Vecino, finito ormai ai margini del progetto di Antonio Conte. Questa idea di mercato non sarà però facile da trasformare in realtà in quanto i due giocatori hanno valutazioni diverse: il Milan ha infatti l'ivoriano caricato a bilancio per circa 25 milioni di euro, mentre l'uruguayano, su quello dell’Inter, ha un residuo di 12,7 milioni.

INGAGGI OK - Per chiudere un'operazione del genere, i due club dovrebbero trovare una valutazione uguale dei due cartellini e quindi non sarà facile per Maldini e Marotta far quadrare i conti. A livello di ingaggio, invece, non ci sarebbero problemi in quanto Kessie e Vecino guadagnano più o meno la stessa cifra (il rossonero ha uno stipendio di due milioni di euro più bonus, mentre il nerazzurro guadagna 2,5 milioni). Da qui alla fine del mercato invernale, Milan e Inter valuteranno con attenzione se questo scambio potrà o meno andare in porto.