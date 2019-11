Tuttosport - Milan, la crisi è infinita ma Pioli difende i suoi ragazzi: la squadra rossonera è in crescita

La crisi del Milan continua e nemmeno il cambio in panchina, con Stefano Pioli che ha preso il posto di Marco Giampaolo, ha dato la scossa giusta alla formazione rossonera che ieri contro la Lazio ha rimediato la sua sesta sconfitta in questo campionato. Il Diavolo non riesce a cambiare marcia e ormai le parti alti della classifica sono già molto lontane (l'Europa è a otto punti). Ad aggravare ancora di più il tutto, c'è il calendario che prevede domenica prossima la trasferta sul campo della Juventus e due settimane dopo l'arrivo a San Siro del Napoli di Carlo Ancelotti (in mezzo c'è la sosta per le nazionali).

PASSI AVANTI - Il momento resta complicato e ieri contro la Lazio è arrivata l'ennesima delusione stagionale per i tifosi milanisti, ma Stefano Pioli, nel post-partita, ha voluto evidenziare soprattutto i passi avanti fatti dalla sua squadra: "Abbiamo creato pericoli, giocato colpo su colpo contro una squadra forte come la Lazio. Abbiamo perso, così come contro la Roma, un’altra delle formazioni più forti del campionato, ma la strada è quella giusta e ci stiamo avvicinando a un livello alto. Paura? - ha concluso Pioli -. Io ho visto una squadra che ha battagliato per 95 minuti, non un gruppo che si è arreso o impaurito. Abbiamo commesso degli errori, sì, perché a livello tecnico dobbiamo essere più puliti ed è essere più lucidi nel gestire la palla, ma non vedo paura o preoccupazione. I giocatori sono convinti, negli spogliatoi avevano la testa bassa per la sconfitta, però è chiaro, siamo indietro e c’è da lavorare tanto" le parole del tecnico milanista riporta da Tuttosport questa mattina.

IN CRESCITA - Contro la Lazio, la prestazione dei rossoneri c'è stata, è mancato solo il risultato. Pioli ha difeso la sua squadra a fine partita, spiegando che è in crescita: "Non siamo in un labirinto, la squadra è in crescita. Ovviamente per la classifica, il morale, la fiducia e l’ambiente c’era bisogno di fare punti, ma la prestazione c’è stata". Domenica i rossoneri si troveranno di fronte la Juventus, una gara che andrebbe giocata a mente libera visto che il Milan non ha nulla da perdere, ma gli ultimi risultati negativi non aiuteranno certamente i giocatori di Pioli.