Tuttosport - Milan, la rivoluzione di Elliott: al comando Gazidis e Rangnick (allenatore e dirigente)

Prosegue la trattativa tra Rangnick e il Milan. Il tedesco ha fatto una richiesta ben precisa: vuole avere pieni poteri nella gestione del settore sportivo. Un accentramento che - osserva Tuttosport - renderebbe molto più snella e verticale la catena di comando all’interno del club di via Aldo Rossi.

DOPPIO RUOLO - La scelta di Rangnick arriva direttamente da Gordon Singer, il quale spera di convincerlo ad accettare il doppio incarico di allenatore e dirigente. Il Professore non ha mai chiuso alla possibilità di tornare in panchina: potrebbe essere lui, dunque, a guidare la squadra nella prossima stagione. L’input della società milanista è chiaro: Rangnick manager all’inglese, quindi in prima linea non soltanto dietro la scrivania ma anche sul campo.

DUE AL COMANDO - Diventerebbero due, quindi, le figure di riferimento all’interno del club: Ivan Gazidis come amministratore delegato e Ralf Rangnick a capo dell’intera area sportiva rossonera. Questo - sottolinea Tuttosport - è il piano di Elliott, pronto ad attuare l’ennesima rivoluzione.