Tuttosport - Milan, la seconda panchina di fila di Leao fa rumore. E resta il nodo del rinnovo...

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Se la prima panchina contro il Sassuolo aveva già fatto rumore, quella di ieri nel derby ha fatto ancora più clamore. Nonostante Stefano Pioli avesse impostato una partita basata sul difendere e ripartire, il tecnico rossonero ha deciso di far partire titolare Divock Origi al fianco di Olivier Giroud e lasciare fuori il suo attaccante più adatto a giocare in contropiede.

MESSAGGIO DI PIOLI? - Secondo Tuttosport in edicola stamattina, se l'esclusione contro il Sassuolo era sembrata una scelta figlia della brutta prestazione del giocatore a Roma contro la Lazio sia tecnicamente che per atteggiamento (l'ex Lille non era entrato affatto bene nella ripresa), quella contro l'Inter è sembrata essere invece un messaggio inviato da Pioli al giocatore. Ieri Rafa è entrato in campo nel secondo tempo con un spirito migliore rispetto alla settimana precedente contro i neroverdi, ma questo non è bastato per dare la scossa giusta al Diavolo.

NODO RINNOVO - Dietro al calo nell'ultimo mese di Leao ci sono sicuramente le fatiche del Mondiale, ma a non lasciarlo tranquillo c'è sempre anche la questione del rinnovo con il Milan che per il momento tarda ad arrivare. Questa questione, in un modo o nell'altro, va definita in fretta perchè trascinarla per le lunghe non serve e non giova a nessuno. Le parole dei giorni scorsi del suo avvocato Dimvula hanno confermato che la volontà del portoghese è di restare a Milanello, ma c'è bisogno di arrivare il prima possibile ad un accordo, così che il giocatore possa pensare solo ed esclusivamente al campo.