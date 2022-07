Tuttosport - Milan, nuovo rilancio per De Ketelaere. Se non si chiude, possibile ritorno su Ziyech

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Dopo settimane di trattative, siamo arrivati al momento decisivo per il possibile sbarco in rossonero di Charles De Ketelaere: il Milan è infatti pronto a presentare al Bruges una nuova offerta che dovrebbe aggirarsi complessivamente intorno ai 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Con questa proposta al rialzo, in via Aldo Rossi, sperano di poter finalmente ottenere il sì del club belga.

FRETTA DI CHIUDERE - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che i rossoneri hanno fretta di chiudere e vogliono farlo entro la fine di questa settimana, altrimenti potrebbero abbandonare la pista De Ketelaere e cambiare obiettivo per la trequarti. In questo senso, il nome di Hakim Ziyech potrebbe essere una valida alternativa che si è raffreddata negli ultimi giorni, ma il suo profilo non è svanito del tutto dai radar del club di via Aldo Rossi.

ALTERNATIVE - Sulla trattativa per De Ketelaere, in casa rossonera continuano comunque a respirarsi fiducia e ottimismo: la sensazione è che tra oggi e giovedì si arriverà al dunque, ma i rossoneri non si vogliono far trovare impreparati in caso di nuovo rifiuto del Bruges e per questo tengono in piedi anche altre piste alternative. Oltre a Ziyech, al Milan piacciono sempre molto anche Gakpo del PSV Eindhoven e Zaniolo della Roma.