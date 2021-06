Tuttosport - Milan, offerti James e Coutinho: due costose stelle cadenti in cerca di riscatto

Il dopo-Calhanoglu è iniziato e in via Aldo Rossi si cerca il profilo giusto per regalare a Stefano Pioli un trequartista titolarissimo. I nomi accostati al Milan in questi ultimi giorni sono tanti, gli ultimi in ordine di tempo sono quelli di James Rodriguez e di Philippe Coutinho, entrambi offerti al club rossonero dai rispettivi agenti.

STAGIONE COMPLICATA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che tutti e due sono reduci da una stagione complicata, soprattutto dal punto di vista fisico: il colombiano ha vestito la maglia dell'Everton di Carlo Ancelotti, ma per colpa di alcuni infortuni ha giocato appena 26 gare stagionali. Ancora più difficoltosa invece è stata l'annata del brasiliano che nel Barcellona ha messo insieme solo 14 presenze tra Liga e Champions League.

VOGLIA DI RISCATTO - Sia James che Coutinho hanno quindi grande voglia di riscatto e vorrebbe farlo in una squadra diversa da quella attuale. I due giocatori sono stati offerti dai rispettivi agenti a Paolo Maldini, che ora, insieme agli altri dirigenti milanisti, sta valutando se possono essere oppure no un'interessante opportunità di mercato. Il colombiano ha un contratto con l'Everton fino al 2022 e il suo procuratore Jorge Mendes ipotizza una spesa di 10 milioni di euro per il suo cartellino. Il brasiliano è invece in scadenza nel 2023 e dunque potrebbe trasferirsi in prestito, anche se per entrambi c'è da superare l'ostacolo del loro pesante ingaggio.