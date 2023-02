Tuttosport - Milan, Pioli conferma la difesa a tre ma cambia interpreti: chance dal primo minuto per Thiaw contro il Torino

MilanNews.it

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli, nella giornata di oggi il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello e inizierà la sua preparazione in vista del match di venerdì a San Siro contro il Torino. Per questa sfida, il tecnico rossonero dovrebbe confermare il modulo visto nel derby perso contro l'Inter, vale a dire il 3-5-2.

STESSO MODULO - Subito dopo la stracittadina milanese, Pioli ha dichiarato che avrebbe riproposto la difesa anche nelle prossime partite e così sarà. Stesso sistema di gioco, ma gli interpreti potrebbero essere diversi: in attesa di ritrovare Fikayo Tomori, che punta a rientrare per il Tottenham in Champions League (martedì prossimo a San Siro), contro i granata il tecnico rossonero dovrebbe dare una chance dal primo minuto a Malick Thiaw, che quando è entrato nel derby si è ben comportato contro Lukaku.

CHANCE PER THIAW - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il difensore tedesco dovrebbe prendere il posto di Matteo Gabbia e affiancare Kjaer e Kalulu nella difesa a tre milanista. Arrivato in estate a titolo definitivo dallo Schalke 04, Thiaw, come quasi tutti i nuovi arrivati, ha trovato finora poco spazio, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre dato buone risposte. Contro il Torino, Thiaw potrebbe collezionare la sua terza presenza ufficiale dal primo minuto con la maglia del Milan (era stato titolare anche in casa della Cremonese e a San Siro contro la Fiorentina).