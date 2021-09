Tuttosport - Milan, si riparte dal 4-2-3-1 ma Pioli studia anche altri moduli

Con il 4-2-3-1, il Milan sta facendo benissimo da un anno e mezzo, ma Stefano Pioli sta studiando delle novità tattiche e nuovi moduli da utilizzare in questa stagione per evitare che la sua squadra diventi troppo prevedibile. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il tecnico rossonero sta valutando e studiando diversi sistemi di gioco che proverà non appena il gruppo milanista sarà di nuovo al completo a Milanello.

4-4-2: Pioli ha già ammesso che durante la stagione potrebbe ricorrere a questo modulo che gli permetterebbe di schierare insieme in avanti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

3-5-2: è un altro sistema di gioco che permetterebbe a Pioli di schierare il doppio centravanti. Theo Hernandez verrebbe spostato qualche metro più avanti a sinistra per sfruttare ancora di più la sua spinta offensiva.

4-3-3: è un'altra alternativa a disposizione di Pioli che potrebbe così mantenere la difesa a quattro e rinforzare il centrocampo con un uomo in più.