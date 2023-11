Tuttosport - Milan, tocca "per forza" a Jovic: il serbo non può sbagliare anche stavolta

Come se non bastassero già le assenze di Olivier Giroud per squalifica e di Rafael Leao per infortunio, un nuovo problema fisico ha colpito l'attacco del Milan in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina: a fermarsi stavolta è Noah Okafor, che nell'ultimo impegno con la nazionale ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Lo svizzero doveva partire titolare al centro del tridente milanista con i viola, ma ovviamente così non sarà.

SCELTA OBBLIGATA - Come riporta stamattina Tuttosport, senza Giroud e appunto Okafor, la scelta di Stefano Pioli è piuttosto obbligata: a guidare l'attacco rossonero domani sera sarà infatti Luka Jovic, uno dei grand ex della partita. Il centravanti serbo, molto deludente in questa prima parte di stagione, avrà dunque una nuova importantissima chance che non può assolutamente sbagliare. Finora il suo rendimento è stato negativo, serve quindi una prestazione di livello per rimettersi in carreggiata e per iniziare a dare un senso alla sua avventura milanista.