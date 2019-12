Tuttosport - Milan-Todibo, si tratta sul prezzo e sulla formula. L'alternativa è Fofana del Saint-Étienne

Abbandonata la pista Demiral, che per la Juventus è incedibile, il Milan ha spostato nelle ultime settimane le sue attenzioni su Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona che viene visto dai rossoneri come il rinforzo ideale per la difesa milanista. Le due società ne stanno parlando da tempo, ma per il momento c'è ancora distanza tra la proposta del Diavolo e la richiesta dei catalani.

C'E' DISTANZA - Lo riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che gli spagnoli chiedono 25 milioni di euro e l'inserimento nel contratto della clausola di recompra sul giocatore francese, mentre il Milan è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus, senza opzioni di riacquisto. Le parti continuano quindi a trattare, nella speranza di arrivare ad un'intesa nelle prossime settimane.

ALTERNATIVA - Il club di via Aldo Rossi non vuole però farsi trovare impreparato nel caso in cui questa operazione non dovesse andare in porto e per questo avrebbe già in mente l'alternativa a Todibo: si tratta di Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Étienne. Il giovane francese, in questa stagione, ha giocato finora 11 partite tra Ligue 1, Europa League e Coupe de la Ligue, segnando anche un gol nel match di campionato contro il Nizza.