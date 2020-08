Tuttosport - Modulo, ritmo e giocatori cardine: Pioli riparte dalle certezze. In attesa del sì di Ibra

Ibrahimovic non risponde, il mercato non decolla... e il raduno incombe. Poco male. Presto, infatti, i rossoneri avranno un quadro più chiaro della situazione. Perché Zlatan dovrà giocoforza uscire allo scoperto e la campagna acquisti-cessioni entrerà nel vivo. Nessun allarme, nessuna fretta: il Milan ha una base precisa e un progetto chiaro e finalmente condiviso. Si riparte dalle certezze e dalle ottime prestazioni offerte dalla squadra dopo il lockdown.

MODULO E RITMO - Come riporta Tuttosport, sono tre le macro aree dalle quali Pioli dovrà ripartire. La prima garanzia è il sistema di gioco, il 4-2-3-1, un modulo che ha dato equilibrio e che ha portato risultati importanti. Il Milan, inoltre, ha trovato un ritmo diverso, decisamente più alto, nello sviluppo della sua manovra offensiva e difensiva. Il calcio proposto da Pioli nella fase post-Covid, infatti, ha connotazioni molto più europee e moderne.

SINGOLI - E poi ci sono le pedine, ovvero i giocatori. L’allenatore rossonero ripartirà da alcuni elementi cardine. Come Gigio Donnarumma, Theo Hernandez e la coppia Kjaer-Romagnoli; in mezzo al campo gli intoccabili sono Bennacer e Kessie, mentre là davanti ci sono Rebic e Calhanoglu. In attesa, ovviamente, di Ibrahimovic.