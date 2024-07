Tuttosport - Non solo Morata. Testa a testa Fullkrug-Abraham per il terzo slot in attacco

Sabato 20, alle 17.30, il Milan giocherà la sua prima amichevole del pre-campionato e lo farà a Vienna contro il Rapid. In occasione della partita, il nuovo allenatore Paulo Fonseca potrà contare in attacco solamente su Marco Nasti e Lorenzo Colombo, due giovani destinati a lasciare il nido nuovamente nelle prossime settimane. Insieme a loro Maldini, Romero e forse qualche altro nome della Primavera. Considerando il ritorno di Jovic qualche giorno dopo e l'innesto di Morata, al Milan servirà con ogni probabilità anche un terzo attaccante.

Morata c'è

Il botto del Milan in attacco ci sarà e si chiama Alvaro Morata, freschissimo vincitore - da capitano - dell'Europeo con la Spagna. I tifosi del Milan si aspettavano (giustamente) un colpo chiuso con qualche settimana d'anticipo e forse ambivano a un giocatore di maggiore prospettiva, come poteva essere Zirkzee, ma alla fine per come si erano messe le cose il centravanti spagnolo è un'ottima soluzione. In primis perché garantisce quasi sempre almeno 15 gol, in secondo luogo per la grande esperienza in Serie A e in campo europeo. A suggellare tutto anche il vantaggio economico dell'operazione: come ricorda Tuttosport il Milan pagherà la clausola di 13 milioni e si accorderà con il giocatore per un quadriennale, con opzione sul quinto, da 5 milioni l'anno (bonus inclusi). Domani Morata farà le visite mediche a Madrid e poi partirà in vacanza con la famiglia: sarà a Milano per inizio agosto, quando la squadra tornerà dagli Stati Uniti.

Spazio al terzo

Avendo risparmiato non poco sul cartellino del giocatore, il Milan ora punta anche al terzo attaccante, che sarebbe utile anche da un punto di vista numerico e tattico, come abbiamo visto. In questo senso nei prossimi giorni la dirigenza rossonera sarà al lavoro su più fronti, sia per chiudere difensore e centrocampista che per sfruttare le opportunità per un nuovo centravanti. Al momento se la giocano in due, pur molto diversi come carta di identità e caratteristiche. Il primo è Niclas Fullkrug, 31enne del Dortmund e della Germania: in uscita dal club giallonero per il probabile arrivo di Guirassy, secondo Tuttosport piace molto al club rossonero per la sua interpretazione del ruolo. Il secondo nome è Tammy Abraham: dal punto di vista tecnico garantisce meno ma è più giovane e con diverse stagioni di Serie A alle spalle. Potrebbe esserci un testa a testa fra questi due attacccanti.