Tuttosport - Rebic, la sosta per tornare in forma: ora Ante sta bene e vuole tornare a fare la differenza

Sta per (ri)scoccare l’ora di Ante Rebic, giocatore che il quotidiano Tuttosport definisce stamane il "più imprevedibile" della rosa del Milan. E in effetti è così. Perché il croato, quando è in serata, sa essere devastante, sia da esterno offensivo che da punta centrale atipica. Mister Pioli non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il 28enne attaccante, uno dei tanti pilastri del Milan di oggi.

Sosta rigenerante

Come sottolinea il giornale torinese, Rebic ha approfittato della pausa per le nazionali (lui non è stato convocato dalla Croazia) per rimettersi totalmente in forma dopo le settimane passate a smaltire la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro il Verona. Adesso sta bene e, dopo aver fatto le prove generali nel derby, giocando un’ottima mezzora nella ripresa, è pronto a scendere in campo dal primo minuto al Franchi.

In rampa di lancio

Quella contro la Fiorentina non sarà mai una partita come le altre per Rebic, ex dal dente abbastanza avvelenato. Pioli sembra intenzionato a schierarlo dall’inizio al posto di Leao, sfinito dai troppi impegni ravvicinati. Ante, invece, ha avuto modo di lavorare sulla sua condizione e ricaricare le batterie: come detto, ora è pienamente in forma e vuole tornare a fare la differenza.