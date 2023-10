Tuttosport - Riecco Bennacer a Milanello: Pioli sogna il suo centrocampo "ideale". Ritorno in campo a gennaio tra Milan e Algeria

Dopo cinque mesi dall'intervento chirurgico per la riparazione della lesione condrale della cartilagine del ginocchio destro, Ismael Bennacer si è rivisto nella giornata di ieri a Milanello: il centrocampista del Milan, che nell'ultimo periodo ha lavorato duramente tra Milano, Parigi, Algeria, Marocco e Qatar, proseguirà il suo percorso di recupero nel Centro Sportivo di Carnago, nella speranza di rientrare il prima possibile.

RITORNO A GENNAIO - Al momento, in casa rossonera non si vogliono dare date, ma la sensazione è che per il ritorno in campo servirà ancora po' di tempo: come riporta Tuttosport stamattina, le aspettative più ottimistiche danno il regista algerino in campo a metà dicembre, ma la sensazione è che il tutto potrebbe slittare a gennaio. Ad inizio 2024 c'è però l'incognita Coppa d'Africa: prima ancora di tornare a giocare con la maglia del Milan, Bennacer potrebbe infatti indossare la maglia della nazionale algerina.

IN ATTESA - Per ora, il numero 4 rossonero lavorerà ovviamente da solo, ma poi arriverà il momento di tornare finalmente in gruppo. I compagni lo attendono con ansia, così come chiaramente anche Stefano Pioli che non vede l'ora di poter schierare il centrocampo "ideale", cioè quello composto da Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders come mezzali e appunto Bennacer come regista davanti alla difesa. Servirà ancora un po' di tempo, ma il rientro in campo di Ismael è per fortuna sempre più vicino.