Tuttosport - Rinnovo Kessie, trattativa in standby: per sbloccarla serve un passo di Franck verso il Milan

La trattativa per il rinnovo di Kessie è attualmente in standby. Una lunga fase di stallo che rende sempre più incerto il futuro del centrocampista ivoriano. Come riporta Tuttosport, il giocatore vorrebbe restare al Milan, ma alle sue condizioni. Il "problema", però, è che i vertici rossoneri hanno una loro visione della situazione e non sembrano intenzionati a cambiarla.

LE DUE POSIZIONI - Le parti, dunque, sono ferme sulle rispettive posizioni e, di conseguenza, non hanno ancora trovato un punto d’incontro. Il Milan, nell’ultimo summit con Atangana (manager di Kessie), ha proposto un contratto quinquennale con stipendio a salire, partendo da una base di 5 milioni più bonus fino ad arrivare, al quarto e quinto anno, a 6.5 milioni garantiti. Dall’altro lato, invece, la richiesta oscilla tra i 6.5 e i 7 milioni fissi più bonus, che potrebbero far lievitare ulteriormente la cifra.

NUOVI CONTATTI - La distanza c’è, questo è evidente. Ovviamente, le contrattazioni andranno avanti: Atangana è in contatto costante sia con Maldini che con Massara, ma la sensazione è che a sbloccare la trattativa potrà essere più un passo del giocatore verso il Milan che della società verso di lui. I dirigenti di via Aldo Rossi, infatti, ritengono che la proposta formulata a Kessie sia più che soddisfacente.