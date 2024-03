Tuttosport - Theo goleador mette nel mirino la storia del Milan. E presto inizieranno i colloqui per il rinnovo...

vedi letture

Domenica a Verona, ad aprire le marcature rossonere, ci ha pensato Theo Hernandez che ha segnato un bel gol dopo una caparbia azione personale. Con questa rete, il terzino francese è arrivato a quota 29 gol con la maglia del Milan e ora mette nel mirino la storia del club di via Aldo Rossi: a quattro gol di distanza ci sono infatti Franco Baresi e Paolo Maldini, uno degli idoli dell'ex Real Madrid.

DIFENSORI GOLEADOR - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge poi che in cima alla speciale classifica dei difensori rossoneri più prolifici c'è Aldo Maldera, che ha realizzato in tutto 39 reti durante la sua avventura milanista. Ma prima di puntare alla vetta della graduatoria c'è da raggiungere e superare due glorie rossonere come i due ex capitani che sono a quota 33. Peccato che Theo non potrà accorciare ulteriormente già nel prossimo impegno del Milan contro la Fiorentina in quanto sarà squalificato.

OBIETTIVO RINNOVO - L'importanza del francese nella squadra rossonera è sotto gli occhi di tutti ed è stata esaltata anche da Stefano Pioli dopo il successo contro il Verona ("So solo che a livello di presenza nel gruppo Theo non è mai stato così, neanche nell'anno dello Scudetto. Forse gli è scattato qualcosa"). Per questo, in via Aldo Rossi sono pronti ad iniziare presto i colloqui per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026 (con ovviamente il ritocco dell'ingaggio). Gli estimatori non gli mancano (il Bayern Monaco su tutti), ma la sua valutazione è stata stimata in 100 milioni di euro e il Milan non sembra intenzionato ad ascoltare proposte che non siano indecenti e che non si avvicinino a quella cifra.