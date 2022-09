Tuttosport - Verso Salisburgo-Milan, due ballottaggi sul trequarti: De Ketelaere-Diaz e Messias-Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la seduta di scarico di ieri all'indomani del successo nel derby di Milano contro l'Inter, questa mattina il Milan sta svolgendo l'allenamento di rifinitura in vista dell'esordio in Champions League in programma domani sera alle 21 sul campo del Salisburgo. Durante questa seduta, Stefano Pioli farà le ultime prove di formazione e scioglierà gli ultimi dubbi sull'11 iniziale.

DUE DUBBI - Come riporta Tuttosport, si va verso la conferma della squadra che ha iniziato il derby, anche se ci sono due ballottaggi ancora in corso, entrambi sulla trequarti: il primo riguarda il ruolo di trequartista centrale alle spalle di Olivier Giroud ed è tra Charles De Ketelaere, che ha giocato titolare contro l'Inter, e Brahim Diaz, mentre il secondo è il solito dubbio a destra tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Assente Ante Rebic, a completare il reparto offensivo a sinistra ci sarà ovviamente Rafael Leao, reduce da due gol e un assist nel derby.

CONFERME - Non ci dovrebbero essere invece novità nel resto della formazione rossonera: davanti a Mike Maignan, dunque, spazio ad una difesa a quattro formata da Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In mezzo al campo, confermatissimi Sandro Tonali e Ismael Bennacer, autore entrambi di una grande prestazione nell'ultima sfida di campionato contro l'Inter.