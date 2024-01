Udine ed il tabù Cioffi: Pioli e Milan in cerca di riscatto e continuità

vedi letture

Oramai la parola d'ordine coniata in quel di Milanello è una sola: continuità. Considerato l'andamento altalenante avuto dal Milan in questa prima parte di stagione, vincere anche domani sera contro l'Udinese potrebbe dare un'iniezione di fiducia importante a tutto il gruppo squadra, che come confermato da Stefano Pioli oggi in conferenza stampa ha l'obiettivo di migliorare i numeri e le prestazioni dell'appena conclusosi girone d'andata. Quale miglior occasione per farlo se non provando a sfatare un tabù come quello delle trasferte di Udine, dove storicamente il Milan ha sempre avuto qualche difficioltà, soprattutto a partire dai primi anni 2000.

TRASFERTA DI UDINE UN VERO E PROPRIO TABU': I NUMERI - Vincere domani sera contro l'Udinese potrebbe significare tanto per il Milan, soprattutto perché si riscirebbe a tenere il passo di quelle due lì davanti. Come anticipato, però, la trasferta di Udine è storicamente complessa per il diavolo, che addirittura non esce vincitore dall'attuale Bluenergy Stadium dall'ottobre 2020. Non a caso il bilancio della sfida fra Udinese e Milan in terra friulana è abbastanza equilibrato, visto che i bianconeri in 47 incontri hanno vinto ben 13 volte, l'ultima nella passata stagione, mentre invece i rossoneri sono riusciti a sopraffare l'avversario in 15 occasioni. 19 sono invece i pareggi maturati al termine dei 90', l'ultimo nel febbraio 2022 quando il gol di Ibrahimovic rispose a quello in apertura di Beto.

SFIDA NELLA SFIDA: PIOLI NON HA MAI VINTO CONTRO CIOFFI - La partita di domani potrebbe avere un valore specifico anche per Stefano Pioli, che contro Gabriele Cioffi non è mai riuscito a vincere in carriera. L'allenatore del Milan ha infatti affrontato in tre occasioni quello dell'Udinese, perdendoci lo scorso 4 noveembre e pareggiandoci invece nelle due occasioni prima, entrambe per 1 a 1. Ad una domanda rivoltagli oggi in conferenza stampa in merito a questo duello Stefano Pioli ha subito cercato di attirare l'attenzione su questioni di campo dicendo: "Non credo, la domanda sarebbe pienamente corretta se avessi incontrato Cioffi anche con altre squadre, invece l'ho incontrato sempre con l'Udinese. Sono le squadre che si incontrano, non sono gli allenatori che giocano la partita."