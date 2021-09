Ultima settimana di relativa calma, poi si riparte col botto: settembre di fuoco per il Milan

Tempo di sosta, tempo di chiacchiere, il più delle volte inutili, di voci di mercato, di rinnovi, di proteste per i biglietti (evidentemente giuste, visto che la società ha dimostrato di saper ascoltare i tifosi). Ma spesso, in queste due settimane dedicate alla Nazionale che insegue convinta la qualificazione ai mondiali in Qatar, ci si dimentica del campo. E il campo è la cosa più importante, quella che decide, che sposta, che parla. Siamo entrati nel mese di settembre, un mese che non può essere decisivo per ovvi motivi tempistici, ma che darà sicuramente un giudizio importante su cos'è e cosa vuole essere questo Milan.

PRONTI? - Lazio, Liverpool, Juventus, Venezia, Spezia e Atletico Madrid. Dal 12 al 28 settembre ci saranno poco più di due settimane da vivere tutte d'un fiato, contro avversari temibili e di altissimo livello. Pronti, via, il giovane Milan di Maldini, Massara e Pioli è subito chiamato ad una risposta. I ragazzi negli ultimi 18 mesi hanno lottato, combattuto e voluto fortemente la qualificazione in Champions League, arrivata al termine di un ottimo campionato concluso al secondo posto. Il mister, i dirigenti e i giocatori non si sono mai nascosti: "La pressione è positiva, si cresce solamente affrontando e confrontandosi con i più forti". Sarebbe sciocco e deleterio pensare che il Milan possa giocarsela alla pari con due big Europee come Liverpool e Atletico Madrid (a differenza delle sfidanti italiane, battute a più riprese nell'ultimo periodo), ma la mentalità giusta con cui affrontare queste sfide che da troppo tempo mancavano è quella del voler mettersi in gioco, rispettando enormemente un avversario più attrezzato e più esperto, ma senza mai darsi per vinti. La squadra ha il cuore, la sensibilità e la forza mentale giuste per farlo, si veda la partita della scorsa primavera all'Old Trafford contro il Manchester United, giocata in piena emergenza infortuni.

VIA - La buona sorte non sorride ai rossoneri anche in questo avvio di stagione, con un ottimo Olivier Giroud costretto ai box a causa del Covid: in dubbio la sua presenza contro Lazio e Liverpool, ma è una situazione da monitorare giorno per giorno. Dovrebbero però tornare due pesi massimi come Zlatan Ibrahimovic, che scalpita a Milanello, e Franck Kessie, perno del centrocampo. Per uscire al meglio da queste 6 partite mister Pioli potrà sfruttare una rosa ancora più profonda dello scorso anno grazie ai diversi rinforzi arrivati dal mercato estivo: il tecnico rossonero ha detto più e più volte che per poter giocarsi al meglio una stagione così pregna di sfide e match ufficiali avrà bisogno di tanti giocatori: nel calcio moderno non esistono più gli 11 titolari affiancati dalle riserve, ma almeno 15-16 giocatori capaci di scendere in campo dall'inizio senza far rimpiangere eventuali compagni assenti e indisponibili. Il Milan sembra aver lavorato bene in questa direzione, ma come sempre sarà il campo a dare la risposta. Un'altra settimana di relativa quiete, e poi si riparte fortissimo. Vediamo nel dettaglio gli impegni del Milan tra Serie A e Champions League nel mese di settembre.

12 settembre 2021 - Serie A, Milan-Lazio: ore 18.00

15 settembre 2021 - Champions League, Liverpool-Milan: ore 21.00

19 settembre 2021 - Serie A, Juventus-Milan: ore 20.45

22 settembre 2021 - Serie A, Milan-Venezia: ore 20.45

25 settembre 2021 - Serie A, Spezia Milan: ore 15.00

28 settembre 2021 - Champions League, Milan-Atletico Madrid: ore 21.00