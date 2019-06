Umiltà, idee e divertimento: Giampaolo pronto alla sfida Milan. E i consensi aumentano

Questione di giorni. O meglio, di ore. Marco Giampaolo sta per cominciare ufficialmente la sua avventura in rossonero. La grande chance. O il grande salto, se preferite. L’allenatore abruzzese meritava la panchina di una big, dopo gli anni di gavetta in provincia e gli ottimi risultati ottenuti al timone di squadre tutt’altro che irresistibili dal punto di vista tecnico.

CHE SFIDA - "Non si finisce mai di imparare, lavorando con continuità si arricchisce sempre più il patrimonio di conoscenze". Il Giampaolo-pensiero non fa una piega. E dimostra - ancora una volta - tutta l’umiltà e la professionalità di un tecnico che si è fatto da sé, sgomitando e sgobbando. I ritorni di Sarri e Conte non lo spaventano. Al contrario, lo stimolano. Perché l’ex Samp ha sempre amato le sfide.

CONSENSI - Giampaolo non ha ancora firmato col Milan, ma è come se fosse rossonero da una vita. E il pranzo di lavoro con Maldini e Boban non c’entra. Il mister è determinato, sa bene che il percorso non sarà in discesa, ma non è un problema. Perché chi "allena divertendosi" ha già vinto ancor prima di cominciare. E i consenti, tra l’altro, aumentano.