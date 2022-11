Un calvario immeritato, l’inizio della discesa che si avvicina: Florenzi e l’obiettivo Champions (PODCAST)

MilanNews.it

Tra le tante assenze che hanno caratterizzato il Milan nel corso di questa prima parte di stagione c’è, senza dubbio, quella di Alessandro Florenzi. Le sue ultime immagini in campo sono quelle in cui esce dal terreno di gioco del Mapei Stadium – un impianto maledetto per lui – durante Sassuolo-Milan con i ricordi dello scudetto che vengono anneriti da un infortunio grave.

Dolore, rabbia, tristezza ma anche tanta presenza all’interno delle dinamiche di spogliatoio, l’essere in prima fila a incitare i compagni anche quando le telecamere sui soffermano su Ibrahimovic e un grande obiettivo per il rientro in campo.

Nel podcast odierno vi raccontiamo questi tre mesi in cui “Spizzi” è rimasto lontano dalle cronache.