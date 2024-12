Una solidità difensiva (finalmente) ritrovata: Maignan diventa il Re dei clean sheet

Dopo la vittoria contro il Verona, Fonseca e il suo Milan hanno ritrovato la gioia dei tre punti dopo il deludente pareggio casalingo contro il Genoa. Tre punti sì, ma ancora non si è visto un gioco definito e un "calcio dominante" Tanto voluto da Fonseca. Il tecnico portoghese però ha saputo migliorare un reparto in particolare: la difesa. Parlano i fatti, il Milan prende meno gol rispetto al tremendo inizio di stagione, riuscendo a trovare i giusti interpreti nelle gerarchie dei centrali (Gabbia e Thiaw). Maignan invece resta leader assoluto. Di seguito il focus sulla difesa rossonera:

Clean Sheet Mike: i numeri non sono un caso

Una garanzia il Milan ce l'ha: Mike Maignan. Il portiere rossonero è leader indicusso del reparto difensivo rossonero, e soprattutto in una stagione complicata come questa ha spesso saputo compiere veri e propri miracoli in grado di tenere in vita il Milan più volte. Anche nell'ultima partita contro il Verona, Maignan ha sempre mostrato grande sicurezza tra i pali, fondamentale anche e soprattutto nel guidare i terzini e i centrali a movimenti senza palla. A Verona ha infatti trovato il clean sheet numero 8, il secondo fuori casa del suo campionato. Con la rete inviolata contro i veronesi il portiere del Milan diventa uno dei migliori in Serie A insieme a Sommer e Di Gregorio.