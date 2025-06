Vecchio a chi? Modric quest'anno ha giocato più partite di ogni calciatore del Milan. C'è chi non lo vorrebbe?!

Il Milan dei fasti passati, quello dei Palloni d’Oro a ripetizione, oggi deve fare i conti con un calcio europeo dove i top club investono cifre fuori portata per le italiane. Eppure, il fascino del grande nome resta. Tra le riflessioni della nuova dirigenza rossonera, composta da Igli Tare e Massimiliano Allegri, spunta una suggestione affascinante: Luka Modric.

Il centrocampista croato, classe 1985, ha appena chiuso una lunga e vincente parentesi con il Real Madrid. Il suo obiettivo ora è restare competitivo in vista del Mondiale 2026, e per farlo cerca una squadra di alto livello. Il Milan ci pensa: da un lato Modric non chiede un ingaggio esorbitante, offrendo invece qualità e leadership; dall’altro, i suoi 40 anni (a settembre) e il minutaggio ridotto nell’ultima stagione fanno riflettere. Tuttavia, il suo bilancio parla chiaro: 57 presenze, 4 gol e 9 assist. L’affidabilità, fisica e tecnica, resta.

In rossonero avrebbe anche meno impegni stagionali, potendo gestire meglio le energie. E poi c’è il fattore emotivo: Modric ha sempre dichiarato amore per il Milan fin da bambino, ispirato da Zvonimir Boban. Una chiamata da via Aldo Rossi potrebbe toccargli il cuore. Non mancano gli ostacoli: niente coppe europee e tanta concorrenza da altri club. Ma stavolta Luka è libero e potrebbe decidere con il cuore. E quel cuore, da sempre, batte rossonero.

