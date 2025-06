Marchetti: "Milan, tutto fatto per Modric. L'Atl.Madrid insiste per Theo, ma..."

Tiene banco anche il Milan. Dopo il blitz di Tare possiamo considerare tutto fatto per Luka Modric: visite e firme previste per la prossima settimana. Ma non finisce qui. Il club rossonero continua a lavorare sul centrocampo e Samuele Ricci rimane il primo obiettivo. In caso di complicazioni, c’è l’idea Rovella. C’è anche il capitolo uscite da prendere in esame. Intesa raggiunta con il Manchester City per la cessione di Reijnders: operazione da 70 milioni complessivi, di cui 55 di parte fissa e 15 di bonus. Sarebbe una delle cessioni più importanti della storia del club. Ma potrebbe non essere l’unica.

L’Atletico Madrid infatti insiste per Theo Hernandez, ma il Milan non apre a contropartite tecniche (era stato proposto Molina). Sulla fascia sinistra resta viva la pista Cambiaso, qualora dovesse partire Theo. Per Jovic ci sono stati contatti col Cruz Azul: l’opzione per il rinnovo è nelle mani del Milan. Sul fronte portieri, il Chelsea segue Maignan ma non ha ancora il budget richiesto: la richiesta è di 30 milioni. Per sostituirlo si guarda a Milinkovic-Savic, ma Allegri vorrebbe trattenerlo e sarà quindi necessario riaprire i discorsi per il rinnovo, attualmente fermi.