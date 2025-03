VIDEO MN - Reijnders dopo il rinnovo: "Sono orgoglioso. Il Milan come una seconda casa"

Nel pomeriggio (clicca qui) Tijjani Reijnders si è recato a Casa Milan, insieme al papà agente, alla moglie al figlio, per firmare il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030, con annesso adeguamento da 3 milioni netti l'anno più bonus. All'uscita dalla sede rossonera l'olandese ha parlato ai microfoni di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni:

Quanto sei felice? Un rinnovo dopo un anno e mezzo, ora il Milan diventa un po’ casa tua…

“È un bel complimento. Sono davvero orgoglioso di aver rinnovato dopo un anno e mezzo. È come essere in famiglia. Sono impaziente per le prossime stagioni”.

Volevi rimanere?

“Sì, per questo ho firmato. È come se fosse la mia seconda casa. Sono felice”.

Un saluto ai tifosi?

“Ciao rossoneri, sono molto contento per aver rinnovato il mio contratto. Ci vediamo a San Siro, forza Milan”.

Ora è il momento di rialzarsi…

“È un momento difficile, dobbiamo fare meglio ed essere più forti. Dobbiamo continuare a crederci”.