Volata Champions, lo scenario di tutte le contendenti. Il Milan si gioca tutto in 4 giorni

Tredici partite ancora per sperare in quello che sta diventando un miraggio. La Champions League, salvo suicidio di massa delle squadre spagnole, avrà solo 4 posti per le squadre italiane e questo complica di molto la corsa del Milan. La sconfitta contro il Torino porta a vivere l'ultimo terzo di stagione come una corsa disperata verso un obiettivo lontanissimo. E con altre squadre in corsa. Dando per scontato ormai la qualificazione di Inter, Napoli e Atalanta resta un posto e cinque contendenti.

La Juventus a oggi è in grande vantaggio: l'eliminazione dalla Champions League porta i bianconeri a potersi concentrare quasi esclusivamente sul campionato, con l'intermezzo della doppia semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, altra squadra che a oggi ha le stesse possibilità di entrare in Champions del Milan. Proprio la sfida del Dall'Ara di giovedì sarà indicativa e potrebbe togliere dalla corsa una delle due.

Lazio che per punti fin qui ottenuti ha più possibilità dei rossoneri, ma il pari di Venezia e gli impegni su tutti i fronti toglieranno inevitabilmente fiato ai biancocelesti, che martedì se la vedranno con l'Inter in Coppa Italia e che se dovessero passare il turno sfiderebbero proprio il Milan in gare di andata e ritorno. In più c'è l'Europa League: mai come quest'anno la Lazio ha possibilità di andare fino in fondo. Prima nella League Phase, ha pescato un tabellone favorevole, che dovrebbe spingerla dritta almeno fino alle semifinali.

Meno chances, ma comunque a oggi più del Milan, ne ha la Fiorentina. Anch'essa ancora con l'impegno europeo, peraltro decisamente agevole. La strada verso la finale di Conference League non è certo impervia e potrebbe ingolosire i viola, che potrebbero inevitabilmente cedere punti.

Guardando il calendario, per il Milan sarà decisivo il doppio confronto Bologna-Lazio: due vittorie in quattro giorni terrebbero vive le speranze dei rossoneri, togliendo punti a due dirette concorrenti. Tosta la combo Napoli-Fiorentina tra la 30ª e la 31ª giornata. Nella nostra strada ci saranno ancora Atalanta e Bologna a San Siro e la Roma all'Olimpico.

Questa la classifica che riguarda le squadre coinvolte:

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Fiorentina 42

7. Milan 41

8. Bologna 41

Questo è il calendario che riguarda tutte le squadre coinvolte:

9ª GIORNATA (recupero)

Bologna - Milan

27ª GIORNATA

Bologna - Cagliari

Fiorentina - Lecce

Juventus - Hellas Verona

Milan - Lazio

28ª GIORNATA

Hellas Verona - Bologna

Juventus - Atalanta

Lazio - Udinese

Lecce - Milan

Napoli - Fiorentina

29ª GIORNATA

Bologna - Lazio

Fiorentina - Juventus

Milan - Como

30ª GIORNATA

Fiorentina - Atalanta

Juventus - Genoa

Lazio - Torino

Napoli - Milan

Venezia - Bologna

31ª GIORNATA

Atalanta - Lazio

Bologna - Napoli

Milan - Fiorentina

Roma - Juventus

32ª GIORNATA

Atalanta - Bologna

Fiorentina - Parma

Juventus - Lecce

Lazio - Roma

Udinese - Milan

33ª GIORNATA

Bologna - Inter

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Milan - Atalanta

Parma - Juventus

34ª GIORNATA

Fiorentina - Empoli

Juventus - Monza

Lazio - Parma

Udinese - Bologna

Venezia - Milan

35ª GIORNATA

Bologna - Juventus

Empoli - Lazio

Genoa - Milan

Roma - Fiorentina

36ª GIORNATA

Lazio - Juventus

Milan - Bologna

Venezia - Fiorentina

37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan

38ª GIORNATA

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Milan - Monza

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus