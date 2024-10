Zero punti in due partite, gli ottavi diretti sono già utopia. Qual è lo scenario a oggi in Champions

Il Milan che perde a Leverkusen si ritrova a zero punti in classifica in Champions League, con le spalle già al muro perché il margine d'errore è già pochissimo, se vuole passare direttamente agli ottavi di finale. Tre anni fa i rossoneri si ritrovarono in una situazione simile, tornati in Champions dopo sette anni e in un girone infernale. Anche lì la prima partita fu contro il Liverpool, poi arrivò l'harakiri casalingo contro l'Atletico Madrid. La fortuna, rispetto ad allora, è che il nuovo format regala due partite in più e il paracadute del playoff.

Più difficile entrare nelle migliori 8: simulando la stagione la quota minima prevista per accedere direttamente agli ottavi di finale è di 18 punti, il che significa vincere le restanti sei partite. Diverso il discorso playoff che prevede un range che va dai 13 ai 17 punti dalle posizioni dal 9° al 16° che permette di avere un accoppiamento più semplice, mentre andiamo dai 7 punti ai 12/13 dal 17° al 24° posto.

Il calendario per i rossoneri dopo la salita iniziale, si fa più semplice: il prossimo avversario è il Brugge, partito non benissimo nel campionato belga e che stasera ha la possibilità di muovere la classifica sul campo dello Sturm Graz. Segue la trasferta del Bernabeu contro il Real Madrid. L'accelerata decisiva per restare tra le migliori 24 arriverà da novembre: Slovan Bratislava (trasferta, sulla carta la più debole delle 36 partecipanti), Stella Rossa (casa, con i serbi che hanno incassato 4 reti dall'Inter), Girona (casa, ha messo in difficoltà il PSG alla prima partita) e Dinamo Zagabria (trasferta, ha esordito perdendo 9-2 contro il Bayern).

Escludendo la squadra di Carlo Ancelotti, che avrà pure il fattore campo dalla sua, tutte partite sulla carta alla portata del Milan che ha l'obbligo di vincerle tutte e cinque. Con uno scenario simile la proiezione più realistica è quella di un Milan che si può assestare nello spicchio che va dal 9° al 16° posto. A patto che le prestazioni siano quelle dell'ultima mezz'ora contro il Bayer Leverkusen e non dell'ora precedente.