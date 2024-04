Zero tiri in porta del Milan, la Juve ci prova di più senza segnare: è 0-0 allo Stadium. Rossoneri vicini al secondo posto

Nessun gol nella partita delle 18 tra Juventus e Milan. Allo Stadium finisce 0-0.

Tanto studio, la Juventus ci prova di più nel primo tempo. Allo Stadium va in scena una sfida che potrebbe risultare decisiva o riaprire i conti per la corsa al 2° posto in campionato alle spalle della già scudettata Inter. Difesa obbligata per Pioli, che adatta Musah da terzino destro ma davanti ritrova Giroud, Allegri invece tiene in panchina McKennie e Chiesa, inserendo Cambiaso da mezzala e Yildiz con Vlahovic in attacco. Cominciano meglio i padroni di casa, che arrivano a impegnare Sportiello (sostituto last minute di Maignan, messo fuori gioco da un affaticamento) con Vlahovic già dopo 8 minuti. La prima metà della frazione è quasi tutta di marca juventina, ma i vari tentativi di Gatti e Cambiaso mancano di precisione. Prova ad accendersi anche il Milan, che nella seconda metà di primo tempo tenta un paio di conclusioni dalla lunga distanza con Leao e Florenzi, ma non inquadra lo specchio della porta difesa da Szczesny. Nel recupero chance per la Juve, con Vlahovic che scalda i riflessi di Sportiello su punizione (ammonito il terzino adattato Musah, era diffidato e salterà il Genoa). All'intervallo regge lo 0-0 allo Stadium.

Meglio la Juve anche nella ripresa, ma finisce pari. Nessun cambio al rientro in campo delle due squadre, ancora meglio la Juventus nell'approccio alla ripresa e al 50' i bianconeri flirtano di nuovo col possibile vantggio, ma sia Kostic che Danilo nel successivo tap-in sbattono su Sportiello. E se Loftus-Cheek va a centimetri dal palo di Szczesny e dal primo tiro in porta per il Milan con un destro dal limite che sembrava pericoloso in partenza, i cambi di Allegri sembrano poter incidere sull'economia del match per la Signora: al 73' c'è ancora bisogno di Sportiello per evitare il peggio ai rossoneri. Cross di Chiesa da sinistra per l'altro subentrato Milik, fermato però dall'estremo difensore ospite, che si erge a protagonista del match. Ottimo subentro quello di Chiesa, che ha cambiato faccia alla Juventus. I bianconeri premono sull'acceleratore nel finale, è ancora l'asse Chiesa-Milik a creare pericoli: il cross del primo trova la deviazione di McKennie e la risposta di Sportiello, sul successivo tap-in del polacco si supera invece Thiaw che si sostiuisce al proprio portiere per salvare. La Juve prosegue nell'assedio per tutto il recupero, il Milan resiste e porta a casa un punto da una sfida in cui non ha saputo fare neppure un tiro in porta. Allo Stadium finisce 0-0, il 2° posto per i rossoneri si avvicina.