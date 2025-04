100 milioni dal mercato. La Gazzetta: "Via Theo e Tomori per pagare la rivoluzione"

Senza l'Europa che conta il Milan potrebbe sacrificare alcuni giocatori nel prossimo calciomercato estivo per recuperare tutti quei milioni di euro che gli avrebbe garantito la Champions League. Al momento, considerando il nono posto in classifica, il club rossonero sarebbe addirittura fuori da ogni competizione europea, risultato disastroso che se dovesse essere confermato quasi non darebbe scelta al Diavolo in vista dell'anno prossimo, nonostante i conti del club siano comunque sanissimi.

Di questo argomento ne ha parlato questa mattina anche La Gazzetta dello Sport, che in apertura ha titolato "Via Theo e Tomori per pagare la rivoluzione". Dall'uscita di due dei protagonisti più acclamati ed amati dell'ultimo scudetto rossonero, il Milan potrebbe ricavare circa 100 milioni di euro.