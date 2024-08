A Parma tante prime volte. La Gazzetta: "Pavlovic è pronto al debutto"

Il Milan si prepara a riscattare il pareggio casalingo contro il Torino. Contro i granata sono uscite fuori tutte quelle lacune che hanno caratterizzato l'ultimo anno della gestione Stefano Pioli, soprattutto a livello difensivo, motivo per il quale Paulo Fonseca avrebbe intenzione di restituire solidità a tutto il reparto arretrato facendo esordire dal primo minuto Strahinja Pavlovic.

Il serbo, arrivato per 18 milioni di euro dal Salisburgo, è destinato a fare coppia con Fikayo Tomori scrive La Gazzetta dello Sport, prendendo il posto di un disastroso Malick Thiaw. Per gli altri acquisti, Fofana ed Emerson Royal, ci potrebbe volere un poco più di tempo, ma non è da escludere che Fonseca possa stupire tutti mandando anche loro in campo dal primo minuto contro il Parma.

Al Tardini sarà dunque tempo di prime volte, visto che in attesa che i nuovi acquisti, il Milan scenderà in campo l'innovativo ed allo stesso tempo tradizionale "third kit", svelato nella mattinata di ieri.