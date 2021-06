Ai quarti sarà Italia-Belgio, l'apertura della Gazzetta: "Lukaku, a noi due"

"Lukaku, a noi due". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. L'Italia sfida il Belgio ai quarti di finale. L'interista elimina Ronaldo, ma Hazard e De Bruyne finisco ko e sono a rischio con per la gara con gli azzurri. Mancini pensa a cambiare: Chiesa il nostro uomo in più, pronti Locatelli e Pessina.