Albertini: "Nel Milan ci sono gli ingredienti giusti per restare in testa fino alla fine"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto ancora viva: “Penso sia difficile che la lotta per il titolo si decida in anticipo, vedo piuttosto una corsa punto a punto tra le prime tre. Ma dico anche che nel Milan adesso ci sono tutti gli ingredienti giusti per restare in testa fino alla fine. Guai a pianificare, sarebbe controproducente. Il concetto è semplice: sei primo e hai dei punti di vantaggio, devi solo pensare a vincerle tutte. In questo modo sei sicuro di arrivare davanti. È il pensiero che guidava il mio Milan, sarà lo stesso ora”.