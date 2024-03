Altro che fallimento, il CorSport: "Milan, carico di gol dal mercato estivo"

vedi letture

Quest'anno non si può accusare il Milan di un mercato non all'altezza. Anzi è tutto il contrario, anche rispetto alle recenti stagioni. In più di un'occasione i nuovi innesti rossoneri hanno trascinato la squadra di Pioli e più in generale si sono amalgamati bene con i leader tecnici che erano già presenti in rosa. Oggi il Corriere dello Sport propone una riflessione sull'impatto che il mercato estivo sta avendo sulla stagione rossonera e titola così: "Milan, carico di gol dal mercato estivo". Poi aggiunge sugli obiettivi stagionali: "Innesti mirati che hanno portato secondo posto e quarti di finale di Europa League".

I numeri messi insieme dai nuovi parlando davvero da soli e vengono recitati come una filastrocca anche dal CorSport: "Acquisti giusti: quaranta gol e diciassette assist. Pulisic in stato di grazia ma anche Loftus-Cheek". Il migliore di tutti è senza dubbio Christian Pulisic che sta vivendo la migliore stagione della carriera con 12 gol stagionali e 8 assist, quasi la metà delle assistenze di tutti i nuovi. Ma anche Loftus-Cheek sta risultando determinante specialmente da gennaio in avanti: per lui sono 9 i gol in stagione. Bene anche come subentranti (e non solo) Jovic e Okafor, usciti alla distanza.